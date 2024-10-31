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        Katil ve maktuller yan yana defnedildi!

        Batman'da yaşanan vahşette Nesim Adım adlı cani ile öldürdüğü oğlu Ali Ensar Adım ve eşi Tuba Adım yan yana toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:26
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        Batman'da tabancayla intihar eden Nesim Adım (33) ile olay öncesi öldürdüğü eşi Tuba Adım (32) ve oğlu Ali Ensar Adım’ın (11) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün öğleden sonra bir villada meydana geldi. İş arkadaşları telefonla aradıkları Nesim Adım'a ulaşamayınca evine gitti.

        KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDULAR

        Uzun süre çaldıkları kapı açılmayınca, camı kırıp içeri giren arkadaşları, Nesim Adım'ı, oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre; Nesim Adım'ın oğlu ve eşini öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirtildi.

        BORÇLARI OLDUĞUNA DAİR NOT BIRAKMIŞ

        Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Tilmerç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

        Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Nesim Adım'ın olay günü saat 02.00'de, kendisi, eşi ve çocuğunun olduğu bir görüntü paylaştığı ortaya çıktı. Diğer yandan Nesim Adım'ın olay öncesi borçları olduğuna dair bir not bıraktığı iddia edildi.

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        #Batman
        #Nesim Adım
        #Tuba Adım
        #Ali Ensar Adım
        #Son dakika haberler
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