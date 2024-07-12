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        Haberler Gündem 3. Sayfa Katil, terlikle gezerken yakalandı! | Son dakika haberleri

        Cinayet işledi, 11 yıl sonra terlikle gezerken yakalandı!

        İzmir'de 2013 yılında işlenen bir cinayetin faili Bursa'da terlikle gezerken yakalandı. Zanlının, kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:06 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:06
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        Katil, terlikle gezerken yakalandı!
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        İzmir'de 2013 yılında işlenen bir cinayetin faili Bursa'da Güven Timleri tarafından 11 yıl sonra yakalandı. Kardeşinin kimliğiyle 11 yıl boyunca şehir şehir gezen zanlının rahatlığı "pes" dedirtti. Zanlının emniyetteki ifadesinde, “Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum” dediği öğrenildi

        İHA'nın haberine göre olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İlçede Güven Timleri devriye esnasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

        PANİK YAPTI KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

        Şüpheli, Güven Timleri tarafından sorgulanırken panik yapınca yakayı ele verdi. Yapılan sorgusunda kardeşinin kimlik numarasını kullandığı tespit edilen şüpheli gözaltına aldı. Kimlik tespitinin ardından şüphelinin F.Ç. (43) olduğu belirlendi.

        11 YIL KAÇTI

        F.Ç.'nin yapılan sorgusunda İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        2013 yılında İzmir'de işlenen bir cinayetin firari zanlısı olan F.Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 11 yıl boyunca sahte kimlik ile kaçan F.Ç. Bursa polisinden kaçamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen F.Ç. ifadesinde, “Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum” dediği öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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