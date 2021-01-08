3'üncüyü öldüremeden kümeste yakalandı!

AA

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, borç aldığı Aziz Y.'yi 2018 yılında öldürerek aracıyla Atatürk Barajı göletine atan İ.Y, olayın ardından kaçtı. Zanlı geçen yıl firari durumdayken de para konusunda tartışma yaşadığı kendi ağabeyi Fethi Y.'yi de öldürüp cansız bedenini yine baraj göletine attı.

KATİL İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

AA'da yer alan habere göre şüphelinin yakalanması amacıyla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip çalışma başlattı.

SAHTE KİMLİK VE SİLAHLA YAKALANDI

Zanlının merkez Eyyübiye ilçesindeki bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Şüpheli İ.Y, üzerindeki sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla evin damındaki güvercin kümesinde gizlenirken yakalandı.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 ayrı "tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme", "tehdit" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

KARDEŞİNİ DE ÖLDÜRECEKTİ İDDİASI

Bu arada, zanlının yakalanmaması halinde diğer bir kardeşini daha öldürmeyi planladığı öne sürüldü.