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Kayıp kişinin katili iş arkadaşı çıktı! Telefonunu da alıp eşine hediye etmiş

Antalya'da, 25 gündür kayıp olarak aranan Şükrü Güvenilir'in, iş arkadaşı Bekir Demiray tarafından başına sopa ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlı Demiray'ın, öldürdükten sonra gömdüğü Güvenilir'in telefonunu da alıp, eşine hediye ettiği belirlendi

Giriş: 24.02.2023 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL
Katil arkadaş çıktı! Telefonunu da eşine hediye etmiş
DHA

Antalya'da, 25 gün önce kaybolan Şükrü Güvenilir'i iş arkadaşı Bekir Demiray'ın (34) öldürdüğü ortaya çıktı.

Serik ilçesi Orta Mahalle'de oturan Şükrü Güvenilir, 31 Ocak'ta kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi, polise başvurdu. Polis, Güvenilir'in otomobilinin en son Cumalı Mahallesi'nde görüldüğünü tespit etti. Bu süreçte aramalarını sürdüren polis, dün Şükrü Güvenilir'in aracını Karadayı Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu.

POLİS SİNYALİ TAKİP ETTİ

Polis ayrıca Şükrü Güvenilir'in cep telefonu sinyalini takibe aldı. Sinyal, hafriyat işinde birlikte çalıştığı arkadaşı Bekir Demiray'ın evinin olduğu bölgede tespit edildi. Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan Demiray'ın evinde, Güvenilir'in cep telefonu da bulundu.

TELEFONUNU EŞİNE HEDİYE ETMİŞ

Bekir Demiray'ın sorgusunda; Şükrü Güvenilir ile içki içtiklerini, ardından kendisine hakaret ettiğini, bu nedenle başına sopa ile vurarak öldürdüğünü, cesedini Isparta sınırında bir yere gömdüğünü, Güvenilir'e ait cep telefonunu da eşine hediye ettiğini söylediği öğrenildi.

TARİFİN ARDINDAN TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Şüphelinin tarifinin ardından polis, gece saatlerinde Isparta'nın Sütçüler ilçesi yakınlarındaki boş bir arazide çalışma yaptı. Bölgede toprağa gömülü bir erkek cesedi bulundu. Şükrü Güvenilir'e ait olduğu değerlendirilen ceset, kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna konuldu.

EŞİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bekir Demiray, bugün adliyeye sevk edildi. Bu sırada Bekir Demiray, gazetecilerin 'Neden öldürdünüz, pişman mısınız' sorusuna cevap vermedi. Bekir Demiray'ın eşinin de gözaltına alındığı, ifadesinin ardından ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

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