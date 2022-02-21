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Katie Price son hali için küçük bir servet ödedi

Estetik operasyonlar için sık sık Türkiye'ye gelen İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price'ın, son görüntüsüne sahip olabilmek için 10 bin sterlin (190 bin TL) ödediği ileri sürüldü. Price, ameliyat sonrası son halini ilk kez nişanlısı Carl Wood'un doğum gününde gözler önüne serdi

21.02.2022 - 12:35 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dizi estetik operasyon geçirmek için sık sık Türkiye'ye gelen Katie Price, bu kez Belçika'da geçirdiği son ameliyatı için kesenin ağzını açtı. 

  • Yüzünü kaldıran, kaşlarını yaptıran ve dudaklarının boyutunu küçülttüren Price'ın, son yaptırdığı bu işlemler için 10 bin sterlin (190 bin TL) harcadığı ileri sürüldü.

  • NİŞANLISININ DOĞUM GÜNÜNDE ORTAYA ÇIKTI

    Yıllar önce 'Jordan' adıyla da anılan Katie Price, estetik operasyon sonrası ortaya çıkan görüntüsünü ise nişanlısı Carl Wood'un doğum gününü kutladığı gecede kamera karşısına geçti.

  • Bir süredir mali krizde olduğu ileri sürülen Katie Price'ın bu estetik uygulamalar için nereden para bulduğu da merak konusu oldu. İngiliz basınına yansıyan iddialara göre; Price, bu son operasyonlarını kamera karşısına geçtiği 'Mucky Mansion' adlı reality şov sayesinde ödedi.

    Katie Price'a yakın bir kaynak, yıldızın bu kez genellikle tercih ettiğinin aksine bütün bedenine uygulama yaptırmadığını, sadece yüzünü olabilecek en iyi haline getirmeye çalıştığını anlattı. 

  • ESKİ EŞTEN UYARI

    Geçtiğimiz aylarda İngiliz yıldızın eski eşi striptizci Kieran Hayler, Katie Price'a bazı uyarılarda bulunmuştu. Price'ın 2013'te evlendiği ve boşanma süreci 2021'de sona eren Hayler, eski eşinin estetik bağımlılığına bir son vermesi gerektiğini savunmuştu.

    Katie Price ile birlikteliğinden 7 yaşında Jett, 6 yaşında Bunny adında iki çocuğu bulunan striptizci Kieran Hayler, ABD basınına verdiği demeçte, o estetik operasyonlardan sonra annelerini iyileşme sürecinde görmenin, çocukları için zor olduğunu söylemişti.

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