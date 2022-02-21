Bir süredir mali krizde olduğu ileri sürülen Katie Price'ın bu estetik uygulamalar için nereden para bulduğu da merak konusu oldu. İngiliz basınına yansıyan iddialara göre; Price, bu son operasyonlarını kamera karşısına geçtiği 'Mucky Mansion' adlı reality şov sayesinde ödedi.

Katie Price'a yakın bir kaynak, yıldızın bu kez genellikle tercih ettiğinin aksine bütün bedenine uygulama yaptırmadığını, sadece yüzünü olabilecek en iyi haline getirmeye çalıştığını anlattı.