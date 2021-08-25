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Katie Price evinde saldırıya uğradı: Yüzünden darbe aldı! - Magazin haberleri

Katie Price evinde saldırıya uğradı: Yüzünden darbe aldı!

Kısa bir süre önce bir dizi estetik operasyon geçirmek için Türkiye'ye gelen İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price, evinde saldırıya uğradı. Polis, 43 yaşındaki Price'ın yüzünden darbe aldığını açıkladı

25.08.2021 - 10:59 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Estetik operasyon geçirmek için sık sık Türkiye'ye gelen Katie Price, son olarak yüz gerdirme, kalça kaldırma ve yağ aldırmak için bıçak altına yatmıştı. Ancak Price, geçtiğimiz gün evinde korkunç bir saldırıya uğradı.

  • GÖZÜNDEN YARALANDI

    Polis, İngiliz yıldızın yüzünden darbe aldığını açıkladı. Katie Price'ın ifadesine göre, olay önceki gece yarısından sonra meydana geldi. Televizyon izlerken evine giren bir kişinin saldırısına uğrayan 43 yaşındaki Price, gözünden yaralandı.

  • HASTANEYE KALDIRILDI

    Essex'te yaşayan Katie Price'ın komşuları, gecenin ilerleyen saatlerinde ünlü ismin evinden çığlıklar yükseldiğini anlattı. Hemen polisi arayan Katie Price, hastanede tedavi altına alındı.

  • SALDIRGAN GÖZALTINDA

    Polis, 32 yaşındaki saldırganı yakalayıp, gözaltına aldığını açıkladı. Ancak saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

    Katie Price'ın evine giren kişinin hırsızlık için mi yoksa başka bir amaç için mi girdiği araştırılıyor.

  • ESTETİK OPERASYONLARINI SANSÜRSÜZ OLARAK YAYINLIYOR

    Öte yandan Price, kısa bir süre önce geçirdiği estetik operasyonlardan kazanç elde etmek için kolları sıvamıştı. Ameliyat anlarını kamerasına kaydeden İngiliz yıldız, operasyonlarını sansürsüz olarak 5 Sterlin (58 TL) karşılığında yayınlamaya başlamıştı.

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