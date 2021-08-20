"ÇOCUKLARINI DÜŞÜN!"

Hayler, eski eşine, "Bazen de çocuklarını düşünmen gerekir!" diye seslenmişti. Son dönemde estetik operasyonların, kadınlar için de erkekler için de çok sıradan bir durum haline geldiğini söyleyen Kieran Hayler, "Düzenli olarak botoks yaptıran erkekler tanıyorum. Ama ben yaptırmıyorum." diye konuşmuştu.