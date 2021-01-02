Öte yandan Tom Cruise'un 2006 yılında evlenip 2012'de Katie Holmes'tan boşandıktan sonra kızı Suri ile hiç ilgilenmediği konuşulmuştu.

Bunun arkasında yatan neden ise bağlı olduğu tarikat, kendi içlerinden olmayan kişilerle görüşmesini yasaklamış olmasıydı.