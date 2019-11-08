ABD’li oyuncu Katie Holmes, Shape dergisinin aralık sayısına kapak oldu. Daha önce verdiği bir röportajda 13 yaşındaki kızı Suki ile birlikte büyüdüklerini ifade eden 40 yaşındaki aktris, “Onun gibi özel bir kızım olduğu için kendimi kutsanmış hissediyorum. Annesi olmak, kesinlikle en büyük hediye ve ayrıcalık” dedi.

KENDİME VAKİT AYIRIYORUM

Günlük ritüellerinden bahseden Holmes, “Herkese, kendilerine iyi bakmasını öneririm. Sabahları 20 dakikamı, sakinleştirici müzik dinleyerek ve şükrettiğim şeyleri yazarak geçiriyorum. Sırf zevkine, kendime bu şekilde vakit ayırıyorum. Böylece günüm güzelleşiyor” şeklinde konuştu.

HAFTADA 4 KEZ EGZERSİZ

Haftada 4 kez egzersiz yaptığını belirten oyuncu, “Evde spinning, boks ve yoga yapıyorum. Bazen de dans kursuna gidiyorum” ifadelerini kullandı.