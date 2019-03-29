Buna göre, ocakta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 5 milyon 134 bin 513 ton, taş kömürü kokunda 380 bin 662 ton ve taş kömüründe 100 bin 220 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 575 bin 705 ton, taş kömüründe 3 milyon 413 bin 267 ton ve taş kömürü kokunda 426 bin 597 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,9 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 89,2 ve linyitte de yüzde 92,1 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 56,1'i termik santrallere, yüzde 18,1'i kok tesislerine, yüzde 5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Linyit teslimatının yüzde 87,2'si termik santrallere ve yüzde 7,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 98,4'ü de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.



