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        Haberler Gündem Çevre Katı atık depolama tesisi 94'e yükseldi | Son dakika haberleri

        Katı atık depolama tesisi sayısı 94'e yükseldi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılı ilk çeyreğinde düzenli depolama tesisi sayısını 94'e çıkardıklarını ve 1248 belediyede 75,9 milyon kişiye hizmet sağladıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:41
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        Katı atık depolama tesisi 94'e yükseldi
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyor, katı atık depolama tesislerimizle şehirlerimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. 2024 yılı ilk çeyreğinde düzenli depolama tesisi sayımızı 94'e çıkardık. 1248 belediyede 75,9 milyon kişiye hizmet sağlıyoruz."

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        #yerel haberler
        #Katı Atık Depolama Tesisleri
        #Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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