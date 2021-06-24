Müsilaj Yunanistan’da!

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Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan, denizin dibini ve yüzeyinin kaplayan deniz salyası yayılmaya devam ediyor. Son olarak Yunan Kathimerini gazetesinde Yunanistan'da müsilaj görüldüğüne ilişkin bir haber paylaşıldı.



'Deniz salyası' olarak da bilinen kalın deniz müsilajları, son haftalarda kuzeydoğu Ege'deki Yunan adaları Limnos ve Agios Efstratios çevresinde ortaya çıkmaya başladı.

Yunan Kathimerini gazetesinde 'Kuzey Ege’de müsilaj görüldü!' başlığıyla bir haber paylaşıldı.

Kirlilik ve yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan meydana geldiği düşünülen deniz salyalarının Çevre Bakanlığı adına Balıkçılık Araştırma Enstitüsü tarafından izlendiği ifade edildi.

Limnos’taki Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Stavros Stathakis, "Sık sık oluşur ama genellikle bir süre sonra dağılır. Ancak, ilk kez bu kadar çok oluştuğunu gördük" dedi.

Müsilaj sebebiyle balıkçılığın engellediği, turist ziyaretlerinin de azaldığı belirtildi.