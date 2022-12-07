SÖZÜNÜ TUTTU

"GENÇ OYUNCULAR SÜREKLİ TETİKTE OLMAK ZORUNDA"

Winslet, ayrıca 22 yaşındaki kızı Mia Threapleton ile birlikte 'I Am Ruth'ta rol almıştı. Winslet, kızı yaşındaki oyuncular için daha çok endişeli olduğunu belirterek "Tüm dünyanın kapımın önünde olması zaten yeterince zordu, ama artık bugünün haberleri kalıcı. Sarhoşken ya da aptalken yaptığın şey size musallat olmak için yeniden ortaya çıkabilir. Genç oyuncular sürekli tetikte olmak zorunda. Olağanüstü zor olmalı" diye konuşmuştu.