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Kate Winslet sözünü tuttu - Magazin haberleri

Kate Winslet sözünü tuttu

Daha önce kıyafetlerini sürdürülebilir bir şekilde yeniden giyeceğini ifade eden Kate Winslet, sözünü tuttu. Oscar ödüllü oyuncu, 2015 Toronto Film Festivali'nde giydiği gri elbiseyi 7 yıl sonra yeniden giydi

Giriş: 07.12.2022 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oscar, BAFTA, SAG, Emmy, Grammy ve Altın Küre ödüllerinin sahibi olan İngiliz oyuncu Kate Winslet, 7 yıl önce Londra'da düzenlenen Toronto Film Festivali'nde giydiği elbiseyle yeniden objektif karşısına geçti.

  • Winslet, yakasında süslemeleri olan gri elbiseyi dün akşam gerçekleştirilen 'Avatar: The Way Of Water' filminin galasında giydi. 

  • Filmde 'Ronal' karakterini canlandıran Kate Winslet, bu elbiseyi ilk kez 2015 yılında 'The Dressmaker' adlı filminin Toronto Uluslararası Film Festivali galasında giymişti.

  • SÖZÜNÜ TUTTU

    Daha önce kırmızı halı görünümleri için harcanan parayı 'israf' olarak tanımlayan oyuncu, kıyafetlerini sürdürülebilir bir şekilde yeniden giyme sözü vermişti. Winslet, bu hareketiyle sözünü tutmuş oldu.

  • "MENAJERİME KİLOMLA İLGİLİ SORULAR GELİYORDU"

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de kadınların bedenleriyle ilgili gördükleri baskı hakkında düşüncelerini dile getirmişti. Sunday Times’a konuşan 47 yaşındaki Winslet, konuyla ilgili görüşlerini geçmişte yaşadıklarını anlatarak ifade etmişti. Oscar ödüllü Winslet, sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber özellikle kadınların bedenleri ve dış görünümleriyle ilgili gördükleri baskıya dikkat çekmişti.

    Kate Winslet, bu baskıya değinerek "Ben gençken menajerim 'Kilosu nasıl?' diye telefonlar alırdı" ifadelerini kullanmıştı. Winslet, kendisine "Yalnızca şişman kız rolleri oynayabilirsin" dendiğini söylemişti.

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