SÖZÜNÜ TUTTU

"MENAJERİME KİLOMLA İLGİLİ SORULAR GELİYORDU"
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de kadınların bedenleriyle ilgili gördükleri baskı hakkında düşüncelerini dile getirmişti. Sunday Times’a konuşan 47 yaşındaki Winslet, konuyla ilgili görüşlerini geçmişte yaşadıklarını anlatarak ifade etmişti. Oscar ödüllü Winslet, sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber özellikle kadınların bedenleri ve dış görünümleriyle ilgili gördükleri baskıya dikkat çekmişti.
Kate Winslet, bu baskıya değinerek "Ben gençken menajerim 'Kilosu nasıl?' diye telefonlar alırdı" ifadelerini kullanmıştı. Winslet, kendisine "Yalnızca şişman kız rolleri oynayabilirsin" dendiğini söylemişti.