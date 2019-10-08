ABD’li model Kate Upton, Health dergisinin eylül sayısına kapak oldu. Ünlü model, sosyal medya hesaplarından açıkladığı ‘Strong4Me’ hareketiyle kadınların sağlıklı ve güçlü hissetmelerini kendisine misyon edindiğini açıkladı.

"Kariyerime adım attığım yıllarda, her şey ölçülere göre yapılıyordu. Eğer bir pantolona sığamazsanız, utanıyordunuz. Bu nedenle daha sağlıklı bir noktaya varmam, uzun zamanımı aldı. Farklı bir zihniyete bürünebilmek, benim açımdan son derece önemliydi. Hiç kimsenin ‘Hayır olamaz! Bu bedene sığamıyorum’ dediği o negatif noktada olmasını istemem. Kime ne ki? Gidin başka birini satın alın!"şeklinde konuştu.