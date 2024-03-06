Kate Moss'a ikizi kadar benzeyen model podyumda şaşırttı
Kendisini; 'dünyanın bir numaralı Kate Moss benzeri" olarak tanıtan ve bu benzerlik sayesinde ünlenen Denise Ohnana, Paris'teki podyum yürüyüşünde şaşkınlık yarattı. Ohnana için; "Kate Moss'a Kate Moss'tan daha çok benziyor" yorumları yapıldı
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26 Şubat'ta başlayıp 5 Mart'ta sona eren Paris Moda Haftası, birbirinden gösterişli defilelerle moda takipçilerini heyecanlandırdı. Düzenlenen defilelerin birinde podyuma çıkan sürpriz bir isim çok konuşuldu.
Önceki gün ünlü tasarımcı Marine Serre’nin Sonbahar - Kış 2024 / 2025 koleksiyonu defilesi yapıldı. Hem basının hem de defile seyircilerinin gözü podyumda yürüyen 'Kate Moss'un üzerindeydi.
Herkes, podyumda 1990'lı yılların ünlü modeli Kate Moss'u izlediğini sanırken podyumda yürüyen kişinin Kate Moss'a ikizi kadar benzeyen 43 yaşındaki İngiliz model Denise Ohnana olduğu anlaşıldı.
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ÜNLÜ MODELİN KOPYASI
Denise Ohnana, beyaz gömlek, deri ceket ve deri pantolon kombiniyle podyumda tüm bakışları üzerinde topladı. Çıkık elmacık kemikleri, ince yapısı, sarı saçları ve dumanlı göz makyajıyla podyumdaki kişi, 50 yaşındaki vatandaşı ünlü İngiliz model Kate Moss'un kopyasıydı.
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Defilede gördükleri kişinin gerçek Kate Moss olmadığını öğrenenler, şaşkınlıklarını sosyal medya yorumlarıyla ortaya koydu. Denise Ohnana için; "Kate Moss'a, Kate Moss'tan daha çok benziyor" yorumları yapıldı.
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"BEN KATE MOSS DEĞİLİM"
Kate Moss'a olan benzerliği sayesinde ünlenen Denise Ohnana, profesyonel bir taklitçi olduğunu, sosyal medya hesabındaki biyografisine yazdığı "dünyanın bir numaralı Kate Moss benzeri" nitelendirmesiyle ilan ediyor. Kendisine seçtiği isim ise "@iamnotkatemoss", yani "Ben Kate Moss değilim" şeklinde.
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KATE MOSS DA PARİS'TEYDİ
Öte yandan 1990’lı ve 2000'li yılların en aranan modellerinden biri olan ve bir stil ikonu olarak anılan Kate Moss artık profesyonel olarak modellik yapmıyor. Ancak zaman zaman özel defileler için podyuma çıkıyor. Moss, kendisi podyumda yürümese de Paris’te defileleri takip ederken görüntülendi.
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ANNESİNİN İZİNDEN GİDİYOR
Ünlü modelin kendiyle aynı mesleği seçen kızı Lila Moss da Paris Moda Haftası kapsamında geçtiğimiz günlerde Stella McCartney defilesinde boy gösterdi.
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