Kate Middleton'ın kardeşi kraliyet karşıtı afişler asan komşusuyla kavgalı

"TRAKTÖR VE HAYVAN GÜRÜLTÜSÜNDEN RAHATSIZ OLDU"

Independent'a konuşan James Middleton; "Oğlumuzun doğumundan kısa bir süre sonra, komşunun faaliyetlerinden giderek daha fazla endişelenmeye başladığımız için polisle temasa geçtik. Komşumuz çiftlikteki traktörlerden ve hayvanlardan gelen gürültünün yanı sıra bir dizi başka şeyden de şikâyetçi olunca West Berkshire Belediyesi olaya müdahale etti. David Alderton'un köydeki diğer komşularıyla da bir anlaşmazlık geçmişi var" dedi.