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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle iş hayatına devam etmek zorunda kalan ve canlarını dişlerine takan sağlık çalışanlarına destek için moral alkışı tutulmaya başlandı. Alkış gösterisine Kraliyet Ailesi'nin üyeleri de katıldı.

PRENS WILLIAM VE KATE MIDDLETON'IN ÇOCUKLARI DA ALKIŞLADI

Kraliyet Ailesi'nden alkış gösterisine katılanlar arasında Prens Williams ve eşi Kate Middleton da yer aldı. Ailenin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüde, Williams ve Middleton'ın çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in sağlık çalışanlarını alkışladığı görüldü.

Görüntü, "Tüm doktorlara, hemşirelere, hasta bakıcılara, eczacılara, gönüllülere, yorgunluk bilmeden çalışan ve Covid-19´dan etkilenenlere yardım eden tüm NHS çalışanlarına teşekkür ediyoruz" mesajı ile yayınlandı.

PRENS CHARLES VE CAMILLA'DAN ALKIŞ

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testleri pozitif çıkan Prens Charles, eşi Camilla Parker Bowles ile birlikte kendisini karantina altına almıştı. Charles ve Camilla da alkış gösterisine katılarak NHS çalışanlarını alkışladı. Clarence House'un sosyal medya hesabında yayınlanan görüntüde, Charles'ın sağlık çalışanlarını ayakta alkışlaması dikkat çekti.