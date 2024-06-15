Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
Galler Prensesi Kate Middleton'dan, aylar sonra ilk paylaşım geldi. "İyi bir ilerleme kaydediyorum ama..."
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Kate Middleton, mart ayında kanser hastası olduğunu tüm dünyaya duyurmasından bu yana ilk sosyal medya paylaşımını ve sağlık durumu hakkındaki bilgilendirmeyi takipçileriyle paylaştı.
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Galler Prensesi, tedavisinde iyi bir ilerleme kaydettiğini ancak iyileşmesinin henüz yolunda gitmediğini belirtti. Middleton, ayrıca Cumartesi günü Kral III. Charles'ın doğum günü münasebetiyle Kral Charles'ın doğum gününe katılacağını da açıkladı. Teşhis konulduğundan bu yana ilk kez halkın karşısına çıkacak.
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"TEDAVİM DEVAM EDİYOR"
Kate Middleton'ın, sosyal medyada paylaştığı bilgilendirmenin detayı şu şekilde; "Son birkaç aydaki her türlü destek ve teşvik mesajı beni çok şaşırttı. William ve benim için gerçekten dünyayı değiştirdi ve zor zamanları atlatmamıza yardımcı oldu. İyi bir ilerleme kaydediyorum ama kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günler ve kötü günler var. O kötü günlerde kendinizi zayıf, yorgun hisseder ve vücudunuzun dinlenmesine teslim olmak zorunda kalırsınız. Ama iyi günlerde, kendini güçlü hissettiğinde, refahından en iyi şekilde faydalanmak istersin.Tedavim devam ediyor ve birkaç ay daha sürecek. Kendimi yeterince iyi hissettiğim günlerde okul hayatını yapmaktan, bana enerji ve pozitiflik veren şeylere özel zamanımı ayırmaktan ve evde biraz çalışmaya başlamaktan keyif alıyorum.
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"BİRÇOK HALKA AÇIK ETKİNLİĞE KATILMAYI UMUYORUM"
Ailemle birlikte bu hafta sonu Kral'ın doğum günü geçit törenine katılmayı dört gözle bekliyorum ve yaz boyunca birçok halka açık etkinliğe katılmayı umuyorum, ancak aynı zamanda henüz tehlikeyi atlatmadığımı biliyorum. Özellikle belirsizlik karşısında daha sabırlı olmayı öğreniyorum. Her günü olduğu gibi kabul et, bedenini dinle ve iyileşmek için çok ihtiyacın olan zamanı geçir. Sürekli anlayışınız için ve hikayelerinizi benimle cesurca paylaşan herkese çok teşekkür ederim." ,
Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock