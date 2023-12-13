Kate Micucci kansere yakalandı
Akciğer kanserine yakalanan Kate Micucci, geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecine dair konuştu. Oyuncu, "Hastalık erken aşamada teşhis edildi" dedi
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Komedi dizisi 'The Big Bang Theory'nin oyuncusu Kate Micucci, akciğer kanserine yakalandığını açıkladı.
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Projede 2013-2017 yılları arasında ekranlara gelen 8 bölümde 'Raj'ın aşık olduğu 'Lucy' karakterini canlandıran Micucci, geçirdiği başarılı bir ameliyatın ardından iyileşme sürecini anlattı.
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"ERKEN TEŞHİS EDİLDİ"
Konuyla alakalı konuşan 43 yaşındaki Kate Micucci, "Akciğer kanseri ameliyatı olduğum için hastanedeyim. Hastalık erken aşamada teşhis edildi" ifadelerini kullandı.
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"ÇOK TUHAF"
Daha önce hiç sigara içmediğini vurgulayan oyuncu, "Gerçekten çok tuhaf çünkü hayatımda hiç sigara içmedim. Bu yüzden sürpriz oldu ama sanırım bu da oluyor ve bu yüzden en iyi haber erken yakalamış olmaları. İyiyim..." dedi.
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Kan tahlilindeki yüksek çıkan bir değerle hastalığın fark edildiğini anlatan Kate Micucci, geçirdiği ameliyatı bir yolculuğa benzetti.
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"GERİ DÖNECEĞİM"
Kate Micucci, "Muhtemelen birkaç hafta yavaş hareket edeceğim ancak sonra geri döneceğim" şeklinde konuştu.
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ABD'li oyuncu, 2001 – 2010'da ekranlara gelen sitcom 'Scrubs'da 'Stephanie Gooch'u ve çizgi film uyarlaması 'Scooby-Doo'da 'Velma Dinkley' karakterini canlandırmıştı.
Fotoğraflar: AP, Reuters, TikTok