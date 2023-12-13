Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kate Micucci kansere yakalandı - Magazin haberleri

        Kate Micucci kansere yakalandı

        Akciğer kanserine yakalanan Kate Micucci, geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecine dair konuştu. Oyuncu, "Hastalık erken aşamada teşhis edildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Komedi dizisi 'The Big Bang Theory'nin oyuncusu Kate Micucci, akciğer kanserine yakalandığını açıkladı.

        • 2

          Projede 2013-2017 yılları arasında ekranlara gelen 8 bölümde 'Raj'ın aşık olduğu 'Lucy' karakterini canlandıran Micucci, geçirdiği başarılı bir ameliyatın ardından iyileşme sürecini anlattı.

        • 3

          "ERKEN TEŞHİS EDİLDİ"

          Konuyla alakalı konuşan 43 yaşındaki Kate Micucci, "Akciğer kanseri ameliyatı olduğum için hastanedeyim. Hastalık erken aşamada teşhis edildi" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "ÇOK TUHAF"

          Daha önce hiç sigara içmediğini vurgulayan oyuncu, "Gerçekten çok tuhaf çünkü hayatımda hiç sigara içmedim. Bu yüzden sürpriz oldu ama sanırım bu da oluyor ve bu yüzden en iyi haber erken yakalamış olmaları. İyiyim..." dedi.

        • 5

          Kan tahlilindeki yüksek çıkan bir değerle hastalığın fark edildiğini anlatan Kate Micucci, geçirdiği ameliyatı bir yolculuğa benzetti.

        • 6

          "GERİ DÖNECEĞİM"

          Kate Micucci, "Muhtemelen birkaç hafta yavaş hareket edeceğim ancak sonra geri döneceğim" şeklinde konuştu.

        • 7

          ABD'li oyuncu, 2001 – 2010'da ekranlara gelen sitcom 'Scrubs'da 'Stephanie Gooch'u ve çizgi film uyarlaması 'Scooby-Doo'da 'Velma Dinkley' karakterini canlandırmıştı.

          Fotoğraflar: AP, Reuters, TikTok

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        Habertürk Anasayfa