"ESKİSİNDEN ÇOK DAHA FAZLA EĞLENİYORUM"

Kate Hudson, 40 yaşına girmenin kendisine bilgelik kattığını söylemişti.

Hudson, "Yıllar boyunca yararlı ve önemli şeyleri başarmak bana iyi hissettiriyor. Şunu söylemeliyim ki; şimdi eskisinden çok daha fazla eğleniyorum" demişti.

Yaşını kafasına takmadığını belirten Kate Hudson, "40' sadece bir yaş ve bence mükemmel bir yaş" şeklinde konuşmuştu.