"Bizim için kalıcı bir mutlu son yok!"

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'Good Morning Britain' adlı programla tanınan İngiliz sunucu Kate Garraway, 2020'nin mart ayında koronavirüse yakalanıp ölümden dönen ancak vücudunda çok hasar kalan yazar eşi Derek Draper'ın iyileşmesi için büyük bir mücadele veriyor. Çift, gelecek ay özel bir tedavi için Meksika'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

Garraway ile Derep Draper'ın bu süreçte yaşadıkları da ITV kanalında bir belgesel olarak ekrana geldi. 'Caring For Derek' (Derek'e Bakmak) aldı belgeselde ünlü sunucu, ailece verdikleri mücadeleyi gözler önüne serdi.

54 yaşındaki Draper, o dönem koronavirüse yakalandıktan sonra tedavinin bir parçası olarak doktorlar tarafından yapay komaya sokulmuştu. Derek Draper, tam 374 gün hastanede kalmıştı. Virüsün bütün bedenini harap ettiği Draper, sonunda taburcu olup evine gitmişti.

Fakat tam olarak iyileşemeyen, yatağa bağlı olarak yaşayan ve tekerlekli sandalyeyle hareketini sağlayan ünlü yazar, şimdi eşiyle birlikte tedavisinin geri kalanı için Meksika'nın Monterrey kentinde bir kliniğe gitmek için hazırlık yapıyor. Derek Draper'ın İngiltere ile Meksika arasındaki 16 saatlik uçak yolculuğuna dayanıp dayanamayacağını anlamak için bazı testlere girmesi de gerek.

"BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYORUM"

Çift, ailece yaşadıkları zorlukları bu belgesel aracılığıyla izleyiciyle paylaşıp benzer durumları yaşayanlara da güç vermeyi amaçlıyor. Derek ile evliliğinden iki çocuk sahibi olan Kate Garraway, programda sadece yaşadıklarını değil bu zorlu süreçte hissettiklerini de gözler önüne serdi. Garraway, belgeselin bir noktasında duygularını, gözyaşlarını da tutamadan şu sözlerle anlattı:

İnsanlar gerçekten kibar ve benim kendilerine ilham verdiğimi söylüyorlar. Ama ben gerçekten büyük bir mücadele veriyorum. Sanırım insanlar için bunu bilmek önemli. Çünkü eminim ki onlar da hayatlarını yaşarken bir şeyler için mücadele ediyorlar.

"KALICI BİR MUTLU SON YOK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Kate Garraway, eşinin sağlığına kavuşması için verdikleri bu mücadele sırasında hissettiklerini şöyle dile getirdi:

Sanırım en kötü şeylerden biri bu korkunç yalnızlık hissi. Onun orada olduğunu bilmek ama aslında orada olmaması. Bu gerçekten tanımlanamaz bir durum, çok zor. Onu (Derek'i) orada görüyorum ama o aslında yok. Ve kendinizi her zaman yalnız hissediyorsunuz.

Garraway sözün bu noktasında hala mutlu sona erişebileceklerini umduğunu itiraf etti ama ardından da "Ama sonuç olarak bu 'mutlu son' sürdürülemez gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

"UYANDIĞINDA YANINDA OLMAK İSTİYORUM"

Ünlü sunucu, belgeselde günlük rutininden de kesitler paylaştı. Derek Draper'ın bakımını, iki yardımcıyla nöbet değiştirerek üstlenen Kate Garraway, geri kalan zamanında da ev işleriyle ilgileniyor. Draper, uzun süren komadan uyandıktan sonra yürümek için ya eşinin ya da bakıcılarından birinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Bunun nedeni de koma sırasında bacak kaslarının zarar görmesi. Garraway, eşinin gün içinde 16 ile 20 saat arasında uyuduğunu da sözlerine ekledi. Sunucu, The Telegraph'a verdiği bir röportajda bütün gece Derek'in yanında olduğunu çünkü ne zaman uyanacağını bilmediğini anlatmıştı. Buna neden önem verdiğini de şu cümlelerle anlatmıştı:

Kendime hep şunu hatırlatıyorum; onun yanında olmam önemli. Böylece benim varlığımı hissedebilir. Ve uyandığında da orada olmak istiyorum.

"NEZAKETİ HAYRINLIK UYANDIRICI"

Kate Garraway'in, eşi Derek Draper'ın iyileşmesi için sarf ettiği çabayı ve ailece yaşadıkları zorlukları gözler önüne seren bu belgesel izleyenleri de etkiledi. Birçok kişi ekranda gördüklerinden sonra sosyal medyada yorum yaptı. Psikolog Jo Hemmings, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hepsinden daha harika olan Kate Garraway'in kocasının en karanlık zamanlarında bile onun itibarını korumasına izin vermesi. Onun alçakgönüllülüğü ve nezaketi hayranlık uyandırıcı." diye yazdı.

"HEM GÜLÜMSEDİM HEM DE AĞLADIM!"

Bir başka izleyici de "Ne kadar güzel bir aileniz var. Bu gece sizi izlerken hem gülümsedim hem de ağladım. Yolculuğunuzu paylaşıp başkalarına da destek olduğunuz için teşekkür ederiz." diye görüşünü ifade etti.

Bu arada belgeselin yayınlanmasından sonra Kate Garraway sadece olumlu tepkiler almadı. Bazı kişiler Garraway'in "Hasta eşini bir tür gösteri aracı olarak kullandığını" ileri sürüp eleştirdi. Derek Draper'ın iletişim yeteneklerinin henüz yerinde olmadığını savunan bazı kullanıcılar "Dolayısıyla kamuoyu karşısına bu şekilde çıkmak isteyip istemediği de belirsiz" olduğunu savundu. Bu eleştirilere katıldığını belirten bazı sosyal medya kullanıcıları da "Elbette eleştirilebilir. Ama bunu yaparken sözcükleri dikkatli seçmek, çiftin bunca zor bir durum içinde bir de kalbini kırmamak gerekir!" diyerek görüşlerini ifade etti.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Kate Garraway ile eşi Derek Draper 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin, Darcy Mary (15) ve William Garraway (12) adında iki tane çocuğu bulunuyor. Draper, Kate Garraway'in eski eşi. Sunucu ilk evliliğini 1998 ile 2002 arasında Ian Rumsey ile yapmıştı.