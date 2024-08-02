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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Kate Douglass'a 2 dakika 19 saniye yetti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Kate Douglass'a 2 dakika 19 saniye yetti

        Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar 200 metre kurbağalama finalinde, ABD'li Kate Douglass altın madalya kazandı. Güney Afrikalı Tatjana Smith gümüş, Hollandalı Tes Schouten ise bronz madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:51
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        2 dakika 19 saniye yetti!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 200 metre kurbağalama kategorisinde finaller yapıldı.

        Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ABD'li yüzücü Kate Douglass, 2 dakika 19 saniye 24 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

        Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanan Güney Afrikalı yüzücü Tatjana Smith, 2 dakika 19 saniye 60 saliseyle gümüş madalya kazandı.

        Hollandalı sporcu Tes Schouten ise 2 dakika 21 saniye 5 saliselik derecesiyle bronz kazandı.

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