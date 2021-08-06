"SON YEMEĞİN OLDUĞUNU BİLSEN BİLE..."

"Başlangıçlar, aşkın en güzel parçasıdır. Havai fişekler, mıknatıslar, asilik ve cazibe" diyen Bosworth, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Aşık olduğun zaman birisiyle bir hamburgeri paylaşırsın ve bunun son yemeğin olduğunu bilsen de mutlulukla yersin. Müzik kutusunda mükemmel bir şarkı seçersin ve o kişiyle daha dakikalar önce tanışmış olsan bile sanki onu yıllardır tanıyormuş gibi hissederek dans edersin.