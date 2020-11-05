Katarlı kadınlar ülkede işçi olarak çalışanlara gıda desteği girişimi başlattı

Girişimin öncüsü olan Nevvar bint Nasır Al Sani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Katar'daki kentsel kalkınma, uzun saatler çalışan çok sayıda işçinin ortaya çıkmasını beraberinde getirdi." dedi.
"Yabancı işçileri getiren şirketler onların ana öğünlerini sağlıyor. Girişimin amacı, işçilere teşekkür ve takdir mesajı olarak atıştırmalıklar ve çeşitli içecekler sunmak" diyen Al Sani, gönüllülerin çevre dostu paketlerde işçilere yiyecek ve içecek dağıttığını ifade etti.
Al Sani, işçilere dağıtılan her pakette su, süt, meyve suyu, patates, tatlılar ve meyveler bulunduğunu belirtti.
- Girişim büyük ilgi gördü
Al Sani, girişimin bireysel olarak ve insani bir amaç ile başladığını sonrasında geliştiğini ve ekip haline geldiklerini söyledi.
Şu an yüzlerce kişinin girişimde yer almak için gönüllü olduğunu ifade eden Al Sani, önümüzdeki aydan itibaren gönüllü kabul edeceklerini ifade etti.
Ekibin her hafta toplandığını ve dağıtılacak gıda maddelerini satın aldığını, maliyeti de paylaştıklarını aktaran Al Sani, gönüllülerin kendi bölgelerindeki inşaat ve temizlik işçilerine, sağlık bakanlığının Kovid-19'a karşı duyurduğu önlemlere riayet ederek sabah saatlerinde dağıtım yaptıklarını aktardı.
- Amaç toplumda yardım kültürünü desteklemek
Girişimin yeni olmasına rağmen toplumdan büyük destek gördüğüne dikkati çeken Al Sani, nakdi yardım kabul etmediklerini sadece ayni yardımlara kapı açtıklarını kaydetti.
Al Sani, faaliyetin amacının sadece gıda desteği sunmakla sınırlı olmadığını, nihai hedefin insani duygular ve Katar'ın kentsel kalkınmasında yer alan işçilere saygı uyandırmak olduğunu söyledi.
Girişimin ayrıca, insanlar arasında yardım kültürünü desteklemeyi de amaç edindiğini aktaran Al Sani, "Bizler Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin (Katar Emiri) vatandaşlığın bir dizi ayrıcalıktan ibaret olmadığını, her şeyden önce bu vatana aidiyet olduğunu ve bu aidiyetin topluma ve devlete karşı bir dizi görev gerektirdiği yönündeki görüşüne bağlıyız." şeklinde konuştu.
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