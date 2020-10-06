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Katarlı Al-Thani ailesi Yalova'da saray inşa ettiriyor

İş insanı Hamit Cenk Koç´un sahibi olduğu Koç Yapı A.Ş., Katar´ın önde gelen ailelerinden Al-Thani ile el sıkışarak, Yalova´da 10 bin metrekarelik bir saray kompleksine imza attıklarını duyurdu. Şirket, Katar Kraliyet Ailesi için yaptıkları projenin tasarlanan yardımcı evlerine kadar tüm detayların, konfor ve lüks yaşam algısı üzerine kurgulandığına dikkat çekti.

06.10.2020 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
Katarlı Al-Thani ailesi Yalova'da saray inşa ettiriyor
DHA

Koç Yapı A.Ş, Yalova´da Katar´ın önde gelen bir ailesi için önemli bir projeye imza attıklarını açıkladı. Proje ile ilgili bilgi veren Koç Yapı A.Ş, inşaatın devam ettiği ve yüzde 75´inin tamamlandığını belirttiği Yalova´daki saray kompleksi projesinin; 10 bin metrekare alan üzerine konumlandırıldığına ve meclis ile personel binalarından oluştuğunu dikkat çekti. Şirket, Katar´ın diplomatik ve en seçkin ailelerinden olduğunu belirttiği Al-Thani ile el sıkıştığını duyurduğu projede; 3 bin metrekare meclis odaları, 3 bin metrekare konaklama alanları, 500 metrekare toplantı alanları ve açık alana sahip yeşil alanların yer aldığını bildirdi. Ayrıca proje de tasarlanan yapıların her birinin seçkinliği ve kalitesini vurguladı.

'YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ'

Koç Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Cenk Koç ise yurtdışı yatırımlarında 10 milyon dolar teminat mektubu sağladıklarını dile getirerek, Türkiye´ye katma değeri yüksek iş hacmi sağladıklarını söyledi. Koç, son 5 yıl içerisinde inşaat sektöründe yurtdışında Türkiye´yi temsil eden güçlü bir marka olarak anılacaklarını, girişim ve yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini de ifade etti.

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