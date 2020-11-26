Emir Al Sani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da Katar- Türkiye ortaklığı konusunda başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim" ifadesini kullandı.
Katar-Türkiye halklarının iyiliği ve menfaati için sürekli gelişen bu ortaklığı pekiştirmek amacıyla her iki ülkenin imkanlarını daha fazla kullanmaya karar verdiklerini aktaran Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı meseleler, uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, Katar Emiri Al Sani'nin ziyaretini tamamlarken, gösterdiği 'sıcak karşılama' sebebiyle Erdoğan'a teşekkür ettiği, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı'na ilerleme ve refah dileklerinde bulunduğu ifade edildi.
STRATEJİK ORTAKLIĞI GÜÇLENDİRMEDE KARARLILIK MESAJI
Açıklamada ayrıca, "Katar ve Türkiye tarafları, gerçekleştirdiği görüşmelerde, iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerini ve çeşitli alanlarda stratejik ortaklığı güçlendirmeye devam etme konusunda istekli ve kararlı olduklarını teyit etti" denildi.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ve Katar arasında çeşitli alanlarda gelişen ikili ilişkiler çerçevesinde düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için bugün Ankara’ya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin başkanlık ettiği toplantıda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Bunlardan biri Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar'a devri oldu.
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantılarının ilki 2015'te Doha'da, ikincisi 2016'da Trabzon'da, üçüncüsü 2017'de Doha'da, dördüncüsü 2018'de İstanbul'da, beşincisi 2019'da Doha'da düzenlenmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!