Katar Kalkınma Fonu (QFFD) dört yıllık kalkınma programıyla, Türkiye ve Ürdün’deki mülteci ve dezavantajlı gruplara yönelik istihdam yaratmayı hedefliyor.
Uluslararası sivil toplum kuruluşu SPARK ile Katar Kalkınma Fonu (QFFD) arasında 17 Haziran 2020 tarihinde imzalanan dört yıllık anlaşma ile dezavantajlı gruplara ve Suriyeli mültecilere yönelik yardım sağlanacak. Projeden Suriyeli mültecilerin yanı sıra Türk vatandaşlarının da yararlanacağı belirtildi.
COVID-19 salgını mülteciler gibi dezavantajlı durumda olan grupları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. On yıldan fazladır süregelen Suriye Krizinin etkilediği Türkiye ve Ürdün gibi ülkelerde ise mülteciler ve dezavantajlı grupların desteğe ihtiyacı bulunuyor.
10 milyon Dolar tutarındaki yardım programın %30’unun COVID-19’dan etkilenen gruplara yönelik gerçekleşmesi bekleniyor. Bu çerçevede 350 KOBİ ve 300 yeni işletmenin geliştirilmesi, 800 kişinin işe yerleştirilmesi, yerel ortakların kapasitelerinin geliştirilmesi ve sonuç olarak toplamda 4.350 kişilik istihdam yaratılması hedefleniyor. Katar’ın bu yardımı, temizlik ürünleri, tıbbi malzemeler ve solunum cihazı üretimiyle doğrudan ilişkili firmalara KOBi desteği sağlayarak Türkiye’deki istihdamı korumayı ve güçlendirmeyi hedefliyor.
Proje tutarının geri kalan kısmı ise yeni kurulmuş ve gelişme aşamasındaki işletmelere uyguladığı başarılı iş geliştirme stratejileriyle ünlü bir uluslararası STK olan SPARK tarafından uzun vadeli istihdam yaratmak, gençleri işe yerleştirmek, girişimcilerin iş kurmasını desteklemek ve üniversitelerin piyasa ihtiyaçlarına göre eğitim sağlamalarını desteklemek gibi alanlarda değerlendirilecek. Söz konusu program sürdürülebilir bir şekilde istihdam yaratmayı hedeflerken, kadın ve mültecileri güçlendirerek uzun vadeli çözümler sunacak.
COVID-19 salgınının sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik durumdan ötürü Ortadoğu’daki uluslararası aktörlerin yardımlarını azalttığı bu dönemde Katar Kalkınma Fonu’nun desteği büyük önem taşıyor. Söz konusu yardımın 20 Haziran Dünya Mülteciler Gününü müteakiben imzalanması, yerel ve uluslararası partneriyle birlikte QFFD’nin dünya mültecilerine verdiği önemi göstermesi bakımından önemli olduğu vurgulandı.
30 Haziran’da sanal formatta gerçekleşen Brüksel Konferansı vesilesiyle Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al-Thani, Suriyelilere yönelik 100 milyon dolar tutarında yardım edeceklerinin sözünü verdi.
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