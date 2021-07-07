Katar’dan Lübnan’a yardım

Katar, Lübnan’a 1975-1990 yılları arasında iç savaşından bu yana yaşadığı en kötü ekonomik ve siyasi krizin ortasında yardım edecek.

Lübnan Ordu Şefi Joseph Aoun, geçen ay Fransa'da yaptığı toplantıda Lübnan, askerlere yardım için dünya güçlerine çağrıda bulunmuştu.

Katar'ın bağışı, salı günü Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani’nin Beyrut ziyareti sırasında duyuruldu.

Katar’ın resmi Haber Ajansı QNA'dan Lübnan ordusuna gıda yardımına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.