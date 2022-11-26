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Haberler Dünya

Katar’da Dünya Kupası’nı izlemeye gelen taraftarların kaldığı bölgede yangın

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na gelen taraftarların kaldığı Lusail şehrinde büyük bir binada yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi

Giriş: 26.11.2022 - 23:02 | Güncelleme: ABONE OL
Katar’da Dünya Kupası’nı izlemeye gelen taraftarların kaldığı bölgede yangın
Katar'da korkutan yangın
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İHA

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na gelen taraftarların kaldığı Lusail bölgesinde yangın çıktı. Katar’daki Qetaifan Adası yakınlarından yoğun dumanların yükseldiği bildirilirken, dumanların başkent Doha’dan görüldüğü bildirildi. Yetkililer, yangının kentte inşaat halindeki bir binada çıktığını ve bölgeye acil itfaiye ekipleri ve polis ekibinin yönlendirildiğini belirtti.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yangının kontrol altına alındığı ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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