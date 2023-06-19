Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Dünya

Katar ve BAE, 6 yıl sonra karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açtı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar altı yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçiliklerini yeniden açtıklarını açıkladı. Petrol zengini iki Körfez ülkesi arasındaki diplomatik ilişkiler dört yıl süren bir gerginliğin ardından Ocak 2021'de restore edilmişti.

Giriş: 19.06.2023 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 yıl aradan sonra karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açtıklarını açıkladı. BAE'nin Doha Büyükelçiliği ile Katar'ın da Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğu bugün açıldı.

Petrol zengini iki Körfez ülkesi arasındaki diplomatik ilişkiler dört yıl süren bir gerginliğin ardından Ocak 2021'de restore edilmişti.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan açıklamaya göre, temsilcilikleri yeniden açma kararı, "2021'in başında Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sırasında varılan anlaşmadan hareketle ve her iki devletin ikili ilişkileri güçlendirmeye verdiği öneme dayanarak" alındı.

Benzeri bir açıklama da Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" ve "İran'a haddinden fazla yakınlaştığı" iddialarıyla Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamışlardı. Doha yönetimi iddiaları reddetmişti.

Katar ve Bahreyn de diplomatik ilişkileri Nisan ayında yeniden başlatmaya karar vermişti.

BAE ve Katar tarafından yapılan son açıklama ise Suudi Arabistan ve İran'ın diplomatik ilişkileri Mart ayında yeniden tesis etmesini izliyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Cumartesi günü İran'ı ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle görüşmüştü.

İran da bu ay içinde Riyad'daki elçiliğini yeniden açmıştı.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesi Körfez bölgesi için büyük önem taşıyor.

İki ülke uzun süredir bölgenin etkin gücü olmak için bir rekabet içindeydi ve Yemen dahil birçok kriz noktasında karşıt cepheleri destekliyorlardı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Pençe-Kilit'te teröristlere bir darbe daha!
Pençe-Kilit'te teröristlere bir darbe daha!
İklim uzmanlarından uyarı: Avrupa'da hava sanayi öncesi döneme göre 2,3 derece daha sıcak
İklim uzmanlarından uyarı: Avrupa'da hava sanayi öncesi döneme göre 2,3 derece daha sıcak
Kenan Nuhut kimdir ve neden vefat etti?
Kenan Nuhut kimdir ve neden vefat etti?
Yaz sıcaklarına doğru biraz daha ıslanacağız
Yaz sıcaklarına doğru biraz daha ıslanacağız

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.