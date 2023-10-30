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Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi'nde çatışmaların artmasıyla oluşacak tehlikeye ve ateşkesin derhal sağlanmasının önemine değinildi.

Al Sani ve Blinken ayrıca, Gazze Şeridi'nde esir tutulanların salıverilmesi için arabuluculukla ilgili gelişmeleri de konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Gazze'deki Filistinlilere insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açık tutulmasın önemine dikkati çekti.