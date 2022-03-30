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Haberler Dünya Katar, Türkiye'deki Ukrayna-Rusya görüşmelerinden memnun

Katar, Türkiye'nin ara buluculuğundaki Ukrayna-Rusya görüşmelerinden memnun

Katar, Ukrayna krizine çözüm bulunması için Türkiye'nin ara buluculuğunda İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri memnuniyetle karşıladı.

30.03.2022 - 18:51 | Güncelleme: ABONE OL
Katar, Türkiye'deki Ukrayna-Rusya görüşmelerinden memnun
Katar, Türkiye'deki Ukrayna-Rusya görüşmelerinden memnun
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AA

Katar Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna temsilcileri arasında dün İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapmasının memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, görüşmelerin kalıcı ve kapsamlı barış anlaşmasıyla sonuçlanmasının arzulandığı ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafları "soğukkanlı olmaya, anlaşmazlıkları diyalog ve diplomatik yollarla çözmeye ve tansiyonu yükseltecek eylemlerden kaçınmaya" çağırdı.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın, Birleşmiş Milletler Anlaşması ile uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi, devletlerin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü dahil olmak üzere uluslararası hukukun ilkelerine bağlı olduğu vurgulandı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından iki ülkenin dışişleri bakanlarını ilk kez 10 Mart'ta Antalya'da bir araya getiren Türkiye, Belarus'ta 3 tur süren görüşmelerin ardından her iki tarafın heyetlerini dün İstanbul'da yüz yüze buluşturmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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