Katar Savunma Bakanı Atıyye: "Katar, Körfez krizi konusunda diyaloğa açık"

AA

Atıyye, Katar'daki bir üniversitede, Körfez krizinin üzerinden bin gün geçmesi münasebetiyle düzenlenen bir konferansta konuştu.

Ülkesinin, kendisine yönelik ablukaya direnme gücünün ve müttefikleriyle dostluk bağlarını genişletme yönünde attığı adımların, krizin üstesinden gelmesini sağlayan en önemli faktör olduğunu belirten Atıyye, şöyle konuştu:

"Abluka, Katar halkı ve hükümeti için gördüğü ihanet sebebiyle şok ediciydi. Katar, sadece 72 saat içinde, gıda ihtiyacının yüzde 80'ini karşılamayı başardı. Ülke, coğrafya ve nüfus hacmi bakımından küçük olmasına rağmen çevresindeki değişimlere adapte olma kabiliyeti gibi pek çok güç unsuruna sahip."

Bakan Atıyye, "Katar diyaloğa açık, kendisine bir adım atana iki adım atarak karşılık verecek ancak korkutmalara boyun eğmeyecek." dedi.

Atiyye, Katar'ın dünya doğal gaz üretiminde 2. sırada yer alması ve bu alandaki küresel ihtiyacın yüzde 30'unu karşılaması nedeniyle kendisine yönelik ablukanın sadece bölgeyi değil bütün dünyayı etkilediğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani 15 Şubat'ta, taraflar arasında 2017'den bu yana devam eden Körfez krizinin çözümüne ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.