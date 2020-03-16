Katar, koronavirüs önlemlerini artırdı

16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Katar yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uçuşların ve toplu ulaşım hizmetlerinin askıya alınması gibi bir dizi önlem aldı.
Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında toplanarak, ülke genelinde virüsle mücadele için önlemleri artırdı.
Komite tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, transit ve kargo seferleri ile ülkeye dönecek Katarlıları taşıyanlar dışında Uluslararası Hamed Havalimanı'na yapılacak tüm uçuşların 14 gün boyunca askıya alınmasına karar verildiği, bu sürenin gerektiğinde uzatılabileceği kaydedildi.
Ülkede ayrıca bu geceden başlamak üzere toplu ulaşım hizmetleri durduruldu.
Alınan önlemler arasında, 55 yaş üzerindeki memurlar, hamile bayanlar ve kronik hastalıkları olanlara izin verilmesi, devlet okullarında okuyan öğrencilerin 22 Mart, özel okullarda okuyanlar ile üniversite öğrencilerinin ise kendi eğitim takvimlerine göre uzaktan eğitime başlaması yer aldı.
Şeyh Temim, özel sektöre 75 milyar riyallik teşvik sağlanması, Merkez Bankası'nın da diğer bankaları, özel sektörün kredi taksitlerini ertelemeye teşvik edecek uygun bir mekanizma geliştirmesi talimatı da verdi.
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Lulva el-Hatır, konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, lojistik ile küçük ve orta ölçekli sanayi bölgelerinden 6 ay boyunca kira alınmaması, turizm, otelcilik, ticaret kompleksleri ve lojistik merkezlerin 6 ay boyunca elektrik ve su faturasından, gıda ve tıbbi malzemelerin 6 ay boyunca gümrük vergisinden muaf tutulmasına karar verildiğini söyledi.
Katar'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 337'ye yükselmişti.
,Serdar Bıtmez
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!