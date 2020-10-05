Katar Kızılayı, Filistin'de 4 sağlık ve yardım projesini hayata geçirdi

AA

Katar Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, insani ve yardım projelerinin Filistin Kızılayı'nın iş birliğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Batı Şeria ve Kudüs'te uygulanan 4 sağlık ve yardım projesinin, yaklaşık 1,35 milyon dolar değerinde olduğu aktarıldı.

Projeler kapsamında, toplamda 19 bin kişi olmak üzere yaklaşık 3 bin 780 aileye gıda kolisinin ulaştırıldığı ayrıca 8 bin 460 aileye de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde et dağıtıldığı kaydedildi.

Ayrıca Kudüs'teki Filistin Kızılayı Hastanesi'ne ait 2 ameliyathanenin restore edilmesi ve gerekli teçhizatın tedarik edilmesinin yanı sıra hastanenin sterilizasyon işleminin yapıldığı belirtildi.