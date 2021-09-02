Katar: Kabil Havalimanı'na teknik destek sunmak için Türkiye ile iletişim halindeyiz

Katarlı Bakan, halihazırda ülkeyi ziyaret eden İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'yla ilgili değerlendirme sürecinde olduklarını, havalimanının yeniden faaliyetlerine başlama konusunda ne zaman hazır olacağına ilişkin net bir gösterge bulunmadığını kaydeden Al Sani, havalimanının mümkün olan en kısa sürede yeniden çalışır hale gelmesine ilişkin ellerindeki imkanlar konusunda iyimser olduklarını dile getirdi.
Al Sani, "Kabil Havalimanı'na teknik destek sunmak için Türkiye ile iletişim halindeyiz." dedi.
Al Sani, Katar'ın, Afganistan'da uluslararası uzlaşının sağlanması için çaba sarf etmeyi sürdürdüğünü ve Afgan taraflar arasında tarafsız arabulucu rolünün devam ettiğini vurguladı.
Katarlı Bakan ayrıca, "Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin güvenli çıkışını sağlamak için sarf edilen çabalar sürüyor." dedi.
- "Öngörülebilir gelecekte Taliban'ı tanımayacağız"
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab da ülkesi ile uluslararası ortakların, Afganistan'daki durumu Katar'la görüşmeye devam ettiğini söyledi.
Raab, İngiltere'nin Taliban'ı tanıma ihtimaline ilişkin soruya ise, "Öngörülebilir gelecekte Taliban'ı tanımayacağız ancak diyaloğa açığız." ifadesiyle cevap verdi.
Taliban'ın kapsamlı bir hükümet kurma konusundaki taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini belirten Raab, Taliban'ın sözleriyle değil eylemleriyle değerlendirileceğini kaydetti.
Doha'da Afganistan'ın terörist gruplar için bir sığınak haline dönüşmemesi konusunu ele aldığını ifade eden Raab, 20 yılda elde edilen kazanımların korunması için aralarında Katar'ın da olduğu uluslararası ortaklarla çalıştıklarını dile getirdi.
Katar'ın Afganistan'dan tahliye krizi sırasında olağanüstü çaba sarf ettiğini vurgulayan Raab, "Doha yönetiminin bu koşullarda yaptıklarını çok takdir ediyoruz" dedi.
Katarlılarla, tahliyelerin gelecekte de devam etmesi meselesini görüştüklerini kaydeden Raab, "Kabil'deki büyükelçiliğimizin Doha'ya taşınmasını kabul ettiği için Katar'a teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Raab konuşmasında ayrıca, ülkesi için önceliğin İngiliz vatandaşlarına güvenli bir geçit oluşturmak olduğunu vurguladı.
İngiliz Bakan, Katar temasları kapsamında Emir Temim bin Hamed Al Sani ile de bir araya gelmiş, başta Afganistan'daki gelişmeler olmak üzere uluslararası ve bölgesel meseleleri ele almıştı.
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