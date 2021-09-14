Katar, Kabil'deki uluslararası havalimanında Türkiye ile teknik çalışmalar yürüttüklerini açıkladı

Dışişleri Bakanı Al Sani, Afganistan'daki gelişmeleri ele almak üzere başkent Doha'da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
"Afganlar ve Taliban hükümeti ile diyalog" çağrısında bulunan Al Sani, "Afganistan'ı dışlamanın ve ilişkileri kesmenin çözüm olmadığını" belirtti.
Al Sani, Afganistan'ın içinde bulunduğu durumdan tek çıkış yolunun diyalog olduğunu vurgulayarak, "Bizim tavrımız, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesi nedeniyle Afganistan'ı dışlamamak ve ilişkileri kesmemek yönünde." ifadelerini kullandı.
Katar ve Türkiye'nin Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda teknik çalışmalar yürüttüğü bilgisini veren Al Sani, havalimanının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin görüşmelerin ise devam ettiğini duyurdu.
İspanyol mevkidaşıyla Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdikleri bilgisini veren Al Sani, bunun yanında ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığını kaydetti.
- Ne olmuştu?
Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçmişti.
Taliban'ın havalimanını devralmasından sonra 1 Eylül'de Katar Havayolları'na ait bir uçak, buranın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirmişti. Daha sonra 4 ve 6 Eylül tarihlerinde Katar'dan insani yardım ve tıbbi malzeme taşıyan iki uçak Kabil'e inmişti.
Afganistan'ı dünyaya bağlayan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesini isteyen Taliban, Türkiye ve Katar ile konuyu görüşüyor.
ABD, Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum, Kabil havalimanının bir an önce devreye girmesini istiyor.
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