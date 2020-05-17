Katar'ın Gazze'deki gençlere evlilik yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Ahmed Muheysin, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, bu bağıştan 500 gencin yararlanacağını ve her birine 4 bin dolar verileceğini söyledi.

Bağışın ilk kısmı olan 2 bin doların bugün 5 gence ulaştırıldığını kaydeden Muheysin, geri kalan miktarın (2 bin dolar) ise düğün tarihi belirlendikten sonra verileceğini aktardı.

Muheysin, bağışın, siyonist güçlerin ablukasının yol açtığı zor ekonomik koşullarla mücadele eden gençlere, evlilik, barınma ve eğitim desteği sağlanması için gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakanlık, yardımdan istifade edecek kişilerin 35-40 yaşları arasında olması ve herhangi bir gelir kaynağına sahip olmaması gerektiğini duyurmuştu.

Bu yardım, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinin şubat ayında başlattığı projenin bir kısmını oluşturuyor.

Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Komite, ihtiyaç sahipleri için "aylık" mali yardımların yanı sıra yaşam alanında da çok sayıda projeyi uyguluyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 13 yıldır abluka altındaki Gazze halkı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

,Nour Mahd Ali Abu Aisha