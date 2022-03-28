Katar ile Fransa arasında stratejik diyalog

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Al Sani açıklamada, 20'ncisi düzenlenen Doha Forumu'na katılan Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ı ağırlamaktan ve stratejik diyaloğun ilk turunun başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Ülkesinin Fransa ile ilişkilerine değer verdiğini belirten Al Sani, bu ilişkinin, iki ülke halkının menfaatine hizmet edecek, uluslararası hukuka uygun olarak bölgede barış ve istikrarı sağlayacak şekilde geliştirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.
ORTAK ÇALIŞMA KOMİTELERİ
Diyaloğun ilk turu çerçevesinde, "iki ülke arasındaki iş birliği ve bunu geliştirmenin yollarının yanı sıra Çad uzlaşısı, Lübnan'daki siyasi gelişmeler, Afganistan, Filistin meselesi, Libya ve İran nükleer müzakere dosyası" başta olmak üzere ortak öneme sahip konular tartışıldı.
Taraflar, savunma, güvenlik, ekonomi, yatırım, enerji, eğitim, kültür, bilimsel araştırmalar, iklim değişikliği, çevre ve spor dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki Katar-Fransız stratejik diyaloğuna bağlı ortak çalışma komitelerinin çıktılarını ele aldı.
Diyalog görüşmelerinde ayrıca taraflar, Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması, uluslararası hukuka ve uluslararası insan haklarına saygı gösterilmesinin yanı sıra uluslararası dosyalar ve diğer bölgesel meseleler hakkında fikir birliğinin önemini vurguladı.
FRANSIZ BAKAN, KATAR EMİRİ'YLE GÖRÜŞTÜ
Fransız Bakan Le Drian ayrıca süresi belirtilmeyen Doha ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından da kabul edildi.
Katar resmi ajansı QNA'ya göre, Şeyh Temim ile Le Drian, başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası öne çıkan gelişmeler ele alındı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!