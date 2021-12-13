Katar Enerji'den Mısır'da kritik imza

AA

Mısır Shell Şirketinin Kızıldeniz'de işlettiği iki petrol blokunun yüzde 17'si için Katar ile hisse devri anlaşması imzaladığı bildirildi.

Avrupalı enerji şirketi Royal Dutch Shell'e bağlı Mısır Shell Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Katar Enerji Şirketi ile yapılan petrol anlaşmasının Kızıldeniz bölgesinde bulunan Blok-3 ve Blok-4'ü kapsadığı belirtildi.

Böylece Katar Enerji Şirketinin, imtiyaz anlaşmalı 2 petrol blokunun yüzde 17'lik hissesine sahip olacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın hükümetlerin onayıyla yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Mısır Shell Şirketinin her iki petrol blokunun ana işleticisi olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Katar hükümetine ait "Katar Enerji Şirketi", hem ülkede hem de yurt dışında petrol ve doğal gaz alanlarında çeşitli yatırımlarıyla öne çıkıyor.