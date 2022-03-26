Katar Emiri ve ABD'li üst düzey görevliler arasında görüşme

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Emirlikten yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu çerçevesinde ABD ve Avrupa Birliği'nden bazı isimlerle görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Katar Emiri'nin, eski ABD Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi Kerry, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ve ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Al Sani'nin, Lübnan Başbakanı Necib el-Mikati ile yaptığı görüşmede de Lübnan'daki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunları güçlendirme yollarını ele aldığı bilgisi verildi.