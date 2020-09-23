Katar Emiri, İsrail'in uzlaşmaz tutumu karşısında uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi

Katar Emiri Şeyh Temim, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online katılımla düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na, video konferans aracılığıyla hitap etti.
Şeyh Temim, konuşmasında "Filistin davasının haklılığı konusunda uluslararası bir fikir birliği bulunuyor. Bu fikir birliğine rağmen uluslararası toplum, İsrail'in uzlaşmaz ve inatçı tavrı, Filistin ve Arap topraklarındaki devam eden işgal, Gazze Şeridi'ne boğucu ablukanın dayatılması ve yerleşim birimleri politikasının sürekli genişlemesi karşısında aciz kalıyor ve mücadele için etkin herhangi bir adım atmıyor. Bunlar, uluslarası meşru kararların ve uluslararası toplumun mutabık kaldığı iki devletli çözümün açık şekilde ihlalidir." ifadelerini kullandı.
Adil ve arzu edilen barışın ancak İsrail'in Arap Barış Girişimi'nin dayandığı, Araplar tarafından kabul edilen uluslararası meşruiyet referansları ve kararlarına tam bağlılıkla gerçekleştirilebileceğini belirten Şeyh Temim, uluslararası topluma; yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırmaya zorlamaları, güce değil uluslararası kararlara dayanan güvenilir müzakereler yoluyla barış sürecini yeniden yoluna koymaları çağrısında bulundu.
Şeyh Temim, işgalin sınırlı bir sürede sonlandırılması, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına tabi bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve işgal altındaki tüm Arap topraklarındaki İsrail işgaline son verilmesi gerektiğini vurguladı.
- "Körfez krizinin çözüm yolu koşulsuz diyalog"
Konuşmasında Körfez krizine de değinen Katar Emiri, "Katar'a yönelik 3 yıldan uzun süredir devam eden yasadışı ve adaletsiz ambargonun ardından çeşitli alanlardaki ilerleme ve gelişme yolunda yürümeye devam ediyoruz." dedi.
Ortak çıkarlara ve devlet egemenliğine saygı duymaya dayalı koşulsuz bir diyaloğun, yasadışı ambargoyla başlayan bu krizi çözmenin yolu olduğunu söyleyen Şeyh Temim, çözümün bu ambargoyu kaldırmakla başlayacağını belirtti.
Katar Emiri, Kovid-19 sürecine ilişkin ise "Salgın bize çok taraflı iş birliğinin, genel anlamda salgın hastalıklarla, iklim ve çevre sorunlarıyla mücadeledeki tek yol olduğunu hatırlattı. Bunu yoksulluk, savaş, barış konularını ele alırken, güvenlik ve istikrar meselelerinde ortak hedeflerimizi gerçekleştirirken de hatırlarsak iyi olur." diye konuştu.
Şeyh Temim, Afganistan uzlaşı dosyasına ilişkin ise Katar'ın arabuluculuk çabalarının 29 Şubat'ta Doha'da ABD ile Taliban arasında barış anlaşması imzalanmasıyla sonuçlandığını, ayrıca Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki esir değişimi sürecinin de geçen ay Doha görüşmeleriyle başarılı olduğunu ifade etti.
Katar Emiri, Suriye, Libya, Lübnan ve Sudan'da siyasi çözüme ulaşılması gerektini yineledi.
,Serdar Bıtmez
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