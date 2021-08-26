Katar Emiri ile BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Tahnun "iş birliğini güçlendirmeyi" görüştü

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Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun'u Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Görüşmede, özellikle ekonomik ve ticari alanların yanı sıra kalkınma ve ilerleme sürecine hizmet eden ve iki ülkenin ortak çıkarlarını gerçekleştiren yatırım projelerinde iş birliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun, görüşme sırasında Katar Emiri'ne BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın selamlarını iletti.

Katar'a bugün gelen BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun'un ziyaret süresiyle ilgili ise bilgi verilmedi.