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Suudi Arabistan'ın Katar'a yönelik yıllarca süren ambargoyu kaldırdığını açıklamasının ardından, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesine katılmak için Suudi Arabistan'a gitti.

Al Sani'nin uçaktan indiği anlar Suudi devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanırken, Katar Emiri'ni Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman havaalanında karşıladı. İki liderin kucaklaşması görüntülere yansıdı.

Körfez ülkeleri zirvesinde Katar ile 2017 yılının ortasından bu yana diplomatik ve ticari tüm ilişkileri kesen 4 ülke arasında yumuşamanın masaya yatırılması bekleniyor. Katar Emiri Al Sani ile Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın bir imza töreni düzenleyerek ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağını ilan edeceği bildirildi.

Körfez'deki kriz Trump yönetiminin son dakika çabaları ve Kuveyt'in arabuluculuğunda gerçekleşmişti. Katar Emiri, Al Sani 2017'den bu yana sadece 1 kez KİK zirvesine katılmış, diğer zirvelere elçi göndermişti.