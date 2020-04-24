Katar Emiri Al Sani: "Ekonomimizin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı kalması doğru olmaz"

24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülke ekonomisinin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında daha bağımsız kalabilmesi için güçlü düzenlemeler yapılması talimatı verdiğini belirtti.
Al Sani, ramazan ayının başlaması dolayısıyla televizyonda yayımlanan konuşmasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve salgının özellikle ekonomik etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kovid-19'la mücadele ve ekonominin kritik aşamayı atlatması için büyük bir kaynak ayrıldığını, özel sektöre de mali teşvik paketi sağlandığını söyleyen Al Sani, nesnel şartların ana gelir kaynağı enerji ihracatı olan ülkeler için bir sonraki aşamanın mali açıdan kolay olmayacağını gösterdiğini ifade etti.
Emir Al Sani, "Ekonomimizin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı kalması doğru olmaz. Bakanlar Kurulundan ekonomimizi serbestleştirecek ve gelecekte bu gibi değişimlerin ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlayacak radikal düzenlemeler yapmalarını istedim." ifadelerini kullandı.
- Kovid-19 aşısı için iş birliği çağrısı
Ramazan ayında da sosyal mesafeye ve Kovid-19 önlemlerine uyulmasını isteyen Al Sani, "İnsanlardan izole oldukça, kişisel temizlik ve korumaya dikkat ettikçe enfeksiyon olmaz." dedi.
Al Sani, ülkesinin Kovid-19 krizini erken fark ettiğini beliterek, "Salgınla mücadelede dünyadaki en iyi uygulama ve tecrübelerden yararlanan sağlık ekiplerimize, kurumlarımıza ve kriz idaresindeki uzmanlığımıza güvendik." diye konuştu.
Salgın nedeniyle sağlık personelini ve ekipmanlarını takviye ettiklerini, binlerce hastaya hizmet verebilecek sahra hastaneleri kurduklarını aktaran Al Sani, sanayileşmiş ülkeler ve uluslararası kurumlara Kovid-19 aşısı geliştirmek için rekabet değil iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.
Katar'da bugüne kadar 7 bin 764 Kovid-19 vakasına rastlandı ve 10 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle küresel petrol talebi rekor seviyelerde gerilemişti.
Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.
,Serdar Bıtmez
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