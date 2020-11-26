Katar Emiri Al Sani Ankara'da!

AA

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider koronavirüs tedbirleri nedeniyle tokalaşmazken, uzaktan selamlaşarak kısa bir süre ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan-Al Sani görüşmesinin gündeminde, Libya ve Suriye meseleleri başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ticari işbirliği olacak.