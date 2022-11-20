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STAT: Al Bayt Stadium

HAKEM: Daniele Orsato

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT 1

Katar: Al Sheeb; Al-Rawi, Khoukhi, Hassan; Pedro Miguel, Hatem, Boudiaf, Al Haydos, Homam Ahmed; Almoez Ali, Akram Afif

Ekvador: Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán; Ibarra, Méndez, Moisés Caicedo, Plata; Estrada, Enner Valencia

Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alan Katar, sürpriz yapmaya çalışıyor. Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. kez mücadele eden Ekvador ise 3 puan almayı hedefliyor.

A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak.