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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Katar ekibinden Ziyech açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Katar ekibinden Ziyech açıklaması

        Katar ekibi Al Arabi, Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Hakim Ziyech'in transferine ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 11:53 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:53
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        Katar ekibinden Ziyech açıklaması!
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        Katar ekibi Al Arabi, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Hakim Ziyech'le ilgili resmi açıklama yayımladı.

        Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Ziyech'in kendileri ile anılması hakkında konuşan Al Arabi Yöneticisi Khalid Al Mas, Le Site Info'ya açıklamalarda bulundu.

        "KİMSE REDDEDEMEZ"

        Khalid Al Mas yaptığı açıklamada, "Hiçbir takım, Hakim Ziyech kalibresindeki bir oyuncuyu reddedemez." sözlerini sarf etti.

        Öte yandan Ziyech transferinin detaylarına dair konuşamayacağını söyleyen Al Mas, takıma her zaman en iyi oyuncuları transfer etmek istediklerini söyledi.

        FRANSIZLAR DUYURMUŞTU

        Fransız basınından Foot Mercato, geçtiğimiz gün yaptığı haberde Al Arabi'nin Ziyech transferinde öne geçtiğini haberleştirmişti.

        Galatasaray forması altında 27 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Faslı Ziyech, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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