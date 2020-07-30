Katar'dan Suudi Arabistan'ın DTÖ'nün raporunu istinafa götürmesine eleştiri

Katar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu rapora ilk başta verdiği tepki ve yeni aldığı istinaf kararıyla ilgili değerlendirmede bulunuldu.
Açıklamada "Suudi Arabistan'ın ilk başta raporun kendisini suçsuz gösterdiğini iddia etmesi ve varılan bu sonuçtan memnuniyet duyduğunu dile getirmesi şaşırtıcı. Bugün gelinen noktada Suudi Arabistan'ın istinaf girişimi, davayı kaybettiği gerçeğini anladığını gösteriyor. Suudi Arabistan rapordan memnun olmuş olsa istinafa gerek kalmazdı." ifadelerine yer verildi.
DTÖ'nün raporunda, "Suudi Arabistan'ın, korsan maç yayınlarına karşı gerekli tedbirleri almayı reddederek fikri mülkiyet haklarını korumada başarısız olduğu" sonucuna varıldığına işaret edilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu adımla, davadan doğacak yasal sonuçlardan kaçmayı hedeflediği vurgulandı.
Açıklamada, "Katar'ın, Suudi Arabistan'ın yapacağı tüm itirazların başarısızlıkla sonuçlanacağına inandığı" kaydedildi.
Suudi Arabistan Fikri Mülkiyet Kurumundan daha önce konuya dair şu açıklama yapılmıştı:
"DTÖ'nün verdiği bu hüküm, Riyad yönetiminin, ülkeyi ve halkı terörden korumak için aldığı tedbirleri haklı görmekte ve hükümetimizi korsan yayını desteklemekle suçlamamakta, sadece yasal önlemleri sıkılaştırma çağrısı yapmaktadır."
- Ne olmuştu?
DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması çerçevesinde Katar'ın talebi üzerine kurulan panelin hazırladığı ve 16 Haziran'da yayımlanan 130 sayfalık raporda, Katar'ın korsan maç yayınlarına ilişkin başvurusu haklı bulunmuştu.
DTÖ kaynaklarına göre Suudi Arabistan, Katar'la yaşadığı siyasi sorun nedeniyle güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, panelin davayı görme yetkisi olmadığını iddia etmişti.
Panel ise Suudi Arabistan'ın "güvenlik istisnasına" başvurmasını anlamakla birlikte, Katar'ın iddialarını ele almaya yetkisi olduğunu bildirmişti.
Panelin raporunda, Suudi Arabistan'ın özellikle "Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Anlaşması'nı" ihlal ettiği vurgulanarak, "Bu olgusal bulgulara dayanarak, DTÖ, açıkça ve bariz bir biçimde Suudi Arabistan'ın uluslararası antlaşma yükümlülüğü de dahil olmak üzere uluslararası hukuku tamamen ihlal ettiğine hükmetti." ifadelerine yer verilmişti.
Böylece panel, beoutQ ile Suudi Arabistan devleti arasında doğrudan bir bağlantı kurmuştu. Suudi Arabistan ise beoutQ ile hiçbir bağlantısı olmadığını iddia ediyor.
,Serdar Bıtmez
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