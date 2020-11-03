Katar'dan Libya'nın egemenliğine tam destek

AA

Katar resmi ajansı QNA'ya göre Bin Abdurrahman, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve beraberindeki heyetle Katar ziyareti sırasında görüştü.

İki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ülkesinin Libya'nın egemenliği, birliği ve istikrarına tam destek verdiğini vurguladı.

Mişri, pazar günü de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.